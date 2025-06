Ancona calcio, serata di chiarimenti al Cinema Italia: «Prima la serie D con Polci, poi si vedrà»

ANCONA – Circa quattrocento tifosi hanno riempito ieri sera il Cinema Italia per l’assemblea pubblica indetta dalla Curva Nord. Sul palco il sindaco Daniele Silvetti, accompagnato in sala da una nutrita delegazione di assessori e consiglieri, per fare il punto sulla situazione dell’Ancona calcio. Il messaggio del primo cittadino è stato chiaro: «L’obiettivo numero uno è l’iscrizione in serie D, e al momento solo Massimiliano Polci può garantirla».

Parole chiare, quelle di Silvetti. Una volta trasformata la società in srl, arriveranno i nuovi soci romani guidati da Alessandro Di Paolo. Ma proprio su questo punto la tifoseria ha mostrato le sue perplessità, chiedendo garanzie sui futuri proprietari. «Voglio sapere chi sarà a entrare insieme a Di Paolo e su questo vigilerò», ha assicurato Silvetti, promettendo massima attenzione per evitare che l’Ancona finisca nelle mani di squali del calcio.

La serata ha mostrato una tifoseria in parte divisa. Eros Giardini, storico leader dei Cuba, ha invitato a «tapparsi il naso» per il bene della squadra. Altri invece continuano a contestare Polci, accusandolo, tra l’altro, di aver allontanato bandiere biancorosse come Gadda e Guerini.

Nel frattempo, gli sponsor locali restano alla finestra. Il sindaco ha rivelato di aver incontrato una decina di aziende del territorio che hanno espresso preoccupazione per l’abbinamento dei loro marchi a una società così contestata. In ballo ci sarebbero circa 500-600mila euro di sponsorizzazioni.

Intanto la Curva Nord ha confermato che continuerà la contestazione restando fuori dallo stadio durante le partite casalinghe. Un danno economico non indifferente per la società, che si aggiunge alle possibili defezioni degli sponsor. «Quest’anno la situazione è diversa dal passato – ha spiegato Silvetti –. Esiste una società con una sua storia, rappresentata da Polci. Gli stipendi necessari per l’iscrizione sono stati pagati, e io non posso intervenire direttamente come lo scorso anno». Il sindaco ha anche ammesso di aver fatto da facilitatore, mettendo in contatto la società con potenziali investitori come Teamsystem, prima, e Top Five Management, al momento attuale. Quest’ultima società non vuole entrare come partner, ma rilevare completamente l’Ancona, interessandosi anche alle strutture sportive cittadine.

Ma il sindaco ha anche chiarito che la trattativa con la Top Five Management, espressione del gruppo Como ma non solo, non sarà una questione di giorni, anche se a partire dal prossimo mese di settembre potrebbe sbloccarsi. Occorrerà pazientare, dunque.

Nel frattempo palla a Polci «che non è uno squalo – ha precisato il sindaco –. Ha la sua responsabilità nella comunicazione confusa che ha generato questa contestazione, ma in questo momento è l’unico che può garantire l’iscrizione in serie D».

Nelle prossime settimane si deciderà tutto. Top Five Management continua a valutare, mentre Polci procede con l’accordo già definito con Di Paolo. Gli sponsor sono pronti a investire su una squadra competitiva, ma serve prima chiarezza sul futuro societario. «Se vogliamo iscrivere la squadra in Serie D, abbiamo bisogno di tutti» ha concluso Silvetti. Ma la Nord resterà fuori dallo stadio.