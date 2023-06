Ancona, c’è anche Roberto Mancini per la finale under 17 tra Inter e Roma

ANCONA – Ci sarà anche Roberto Mancini, stasera allo stadio Del Conero di Ancona, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e al presidente del Settore giovanile scolastico, Vito Tisci, alla finale under 17 di serie A e B che assegnerà lo scudetto alla vincente tra Roma e Inter. Il commissario tecnico della nazionale azzurra si intratterrà, infatti, con la stampa insieme ad Acquaroli e Tisci durante l’intervallo del match, occasione per parlare di giovani calciatori italiani forse anche d’altro, visto che lo jesino Mancini è ancora il testimonial della Regione Marche anche nella nuova campagna pubblicitaria che riguarda il territorio e la sua promozione turistica. Per la Roma di Marco Ciaralli si tratta del terzo avversario lombardo, visto che ha già sfidato ed eliminato Atalanta e Milan, per i nerazzurri di Tiziano Polenghi, invece, sono arrivati fino ad Ancona eliminando Parma e Fiorentina. Le due squadre tornano ad affrontarsi nella finale di categoria dopo quattro anni dalla partita del 2019 che si svolse a Ravenna e in cui l’inter vinse 3-1 grazie alla tripletta di Sebastiano Esposito, oggi attaccante del Bari.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn e in streaming su www.figc.it. Con la partita di stasera si avviano verso la conclusione le fasi finali dei diversi campionati giovanili maschili e femminili che si sono dati appuntamento nelle Marche: lunedì 26 giugno al Riviera Delle Palme di San Benedetto si svolgerà la finale under 16 serie A e B, poi toccherà al settore femminile, a Senigallia, e agli under 17 dilettanti a Matelica. La serie di sfide giovanili organizzate dal Settore giovanile scolastico della Federcalcio è in corso negli stadi di Ancona, Del Conero, e San Benedetto, Riviera delle Palme, ma anche al Recchioni di Fermo, al Giovanni Paolo II di Matelica, al Bianchelli di Senigallia e al Della Vittoria di Tolentino, più il PalaFiera di Pesaro che ha ospitato le partite di futsal.