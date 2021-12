Futsal femminile, ottimo Falconara contro l’Athena Sassari: è 7-2 al PalaBadiali

FALCONARA – Tripla Marta, doppia Janice, poi Pato e Fifò. È un Città di Falconara convinto e convincente quello che scende in campo al PalaBadiali e ritrova con carattere i tre punti. Superato l’ostacolo Athena Sassari con il punteggio di 7-2 e confermato l’ottimo piazzamento (seppure parziale) in classifica.

Le marchigiane superano le sarde dopo una prestazione ampiamente positiva, nella quale dispensano giocate di qualità per il numeroso pubblico di casa. Pato Dal’Maz stappa la contesa dopo 6 minuti. Marta, 120 secondi dopo, fa 2-0. A quel punto bisogna attendere quasi il suono della sirena per rivedere un gol: quello di Janice Silva, su rigore.

La ripresa si apre con le Citizens in gestione. Fifò allunga subito, ma Marques non ci sta. Dunque Janice e poi Marta per due volte (tripletta finale) chiudono i conti. Sul gong c’è tempo per la doppietta di Marques. Il Città di Falconara riprende la marcia all’inseguimento di Lazio e Granzette: prossima fermata proprio contro le venete, domenica, per un match che si preannuncia spettacolare.

CITTÀ DI FALCONARA-ATHENA SASSARI 7-2 (3-0 p.t.)

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Fifò, Dal’Maz, Capobelli, Praticò, Sabbatini, Janice Silva, Pereira, Pesaresi, Polloni. All. Neri

ATHENA SASSARI: Olsson, Will, Marques, Canu, Rocio, Bitti, Dasara, Ledda, Fadda, Nasso, Sau, Russo. All. Monti

MARCATRICI: 6′ p.t. Dal’Maz (F), 8′ Marta (F), 18’30” rig. Janice Silva (F), 0’14” s.t. Fifò (F), 1’30” Marques (S), 3′ Janice Silva (F), 10’30” Marta (F), 14′ Marta (F), 19′ Marques (S)

AMMONITE: Ledda (S)

ARBITRI: Daniele Intoppa (Roma 2), Simone Pisani (Aprilia) CRONO: Sonia Bolognesi (Fermo)