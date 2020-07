Cab Stamura basket, in biancoverde torna coach Sandro Pozzetti

In passato è stato all'US Basket Recanati, alla Pallacanestro Recanati, alla Luciana Mosconi Ancona e tecnico del centro federale del Fip. Per lui un incarico in Under14

ANCONA- Gran colpo del CAB Stamura basket. La cantera biancoverde anconetana, bacino del Campetto Basket Ancona (Serie B), avrà come tecnico dell’Under14 coach Alessandro Pozzetti. Nel mondo della pallacanestra marchigiana, “Sandro” (come lo chiamano tutti) non ha bisogno di presentazione verso il suo passato all’US Basket Recanati, alla Pallacanestro Recanati, alla Luciana Mosconi Ancona o come tecnico del centro federale del FIP. Allenatore, assistente, supervisore. I ruoli svolti da Pozzetti sono vari e tutti hanno fatto registrare grandi risultati.

Queste le sue dichiarazioni da tecnico del CAB Stamura: «Sono molto contento di essere ritornato in quella che considero una famiglia come il Cab Stamura. Ringrazio innanzitutto Corrado Albanelli e Lorenzo Marconi per avermi concesso questa nuova opportunità e avermi richiamato all’interno dei loro quadri tecnici».

Poi, sullo staff tecnico: «Entro in uno staff di alto livello, arricchito quest’anno dalla fattiva collaborazione con Mario Floris. Come già fatto in passato, conto di poter contribuire alla crescita tecnica e mentale dei tanti atleti a disposizione sperando poi , come già capitato in passato, di poterli ritrovare in qualche squadra senior. Per questo motivo seguirò parallelamente anche il progetto di collaborazione con il Gs ‘Adriatico».