Basket Luciana Mosconi Ancona, coach Pancotto: «Ozzano squadra di talento»

ANCONA – Terza trasferta stagionale per la Luciana Mosconi Ancona che inaugura il suo mese di novembre con il match sul campo della Sinermatic Ozzano che segue i bianconeroverdi dorici di appena due punti in classifica per effetto delle 3 vittorie e 2 sconfitte in questo primo scorcio di campionato. Sarà una partita particolare, quella di oggi pomeriggio (sabato 6 novembre), per gli emiliani di coach Giuliano Loperfido visto che quella contro la Luciana Mosconi è la vera prima partita casalinga della stagione. Infatti nelle precedenti due occasioni Ozzano ha giocato sul neutro di Cervia in virtù del doppio turno di squalifica del campo arrivata nell’ultimo impegno dello scorso anno. Per la prima volta quindi il piccolo e accogliente Pala Arti Grafiche Reggiani del Comune situato nell’area metropolitana di Bologna, vedrà all’opera la nuova squadra che ha ben impressionato fino a questo momento.

A presentare la Sinermatic Ozzano spetta come prassi a coach Emanuele Pancotto, assistente di Piero Coen. «Ozzano è una squadra dove le componenti di talento, atletismo ed esperienza, non mancano sicuramente e in tutte le zone del campo. Elementi come Bonfiglio, Lasagni e Barattini sono esterni con punti sulle mani ed imprevedibilità. Iattoni, Chiappelli e Folli, oltre ad essere giocatori di categoria, garantiscono bidimensionalità sia in attacco che in difesa. Oltretutto ci troveremo contro due tra i migliori giocatori di questo primo mese di campionato. Un 5 come Dimitri Klyuchnyk, miglior realizzatore del girone C, e Alessandro Ceparano, che è il miglior under del girone C per media realizzativa, dotato di grandissimo atletismo ed imprevedibilità. In questa partita torneranno a giocare davanti ai propri caldi tifosi, dopo l’esilio forza a Cervia, e questo sarà senz’altro un motivo in più per fare bene. Per quanto ci riguarda dovremmo sin dalla palla a due essere pronti a giocare una partita dura, cercando di mantenere per 40′ l’aggressività e la compattezza di squadra che abbiamo avuto nell’ultime due partite».

Il cammino fino a questo momento della Sinermatic Ozzano:

Teramo-Ozzano 56-54 L

Ozzano-Luiss Roma 95-70 W

Giulianova-Ozzano 77-92 W

Ozzano-R.S.Rieti 81-84 L

Civitanova-Ozzano 68-74 W

La squadra di Loperfido, tecnico classe 1979 salito in estate alla guida della Sinermatic dopo l’esperienza nel settore giovanile del BSL San Lazzaro, si compone di elementi di esperienza e giovani interessanti. Il playmaker titolare non ha bisogno di troppe presentazioni per chi conosce la Serie B. Simone Bonfiglio è alla 20a squadra della sua lunga carriera iniziata nelle giovanili della Virtus Bologna fino all’esperienza dello scorso campionato a Montegranaro (compagno dei dorici Minoli e Aguzzol). Lungo il suo percorso ha avuto come tecnico Piero Coen nell’Aurora Jesi 13/14. Nell’ultima uscita a Civitanova il regista bolognese ha segnato 20 punti risultando il miglior realizzatore della sua squadra e aggiornando la sua media realizzativa stagionale a 12.6 punti a uscita. Sugli esterni agiscono le guardie Matteo Folli, unico confermato rispetto alla passata stagione, che sta viaggiando a 10 punti di media. Con lui in quintetto base solitamente parte Simone Lasagni, classe ’94 arrivato da Torrenova, che era assente per infortunio a Civitanova. Per la guardia classe ’94 medie pari a 6,8 punti nelle sue 4 presenze.

Sotto canestro la coppia è di primario interesse. Gioacchino Cappelli garantisce solidità ed esperienza. Arrivato da Cesena, il lungo che ama trascorrere le estati sul Conero tiene 10.4 punti e 8.6 rimbalzi di media in queste prime 5 giornate. A dominare l’area, nel vero senso della parola viste le cifre riportate accanto al suo nome, c’è l’ucraino provvisto di formazione italiana Dimitri Klyuchnyk il cui inizio di stagione è stato a dir poco sensazionale. 18 punti contro Teramo, 22 alla Luiss, 21 a Giulianova, 19 in faccia della Real Sebastiani Rieti e 12 domenica a Civitanova. 18.4 punti di media (capo cannoniere del Girone C) e 6.4 rimbalzi per il giocatore tornato a Ozzano dove era già stato nel 18/19 prima delle esperienze di Faenza e Ju.Vi Cremona. Nell’utimo turno giocato al Palarisorgimento al posto del’assente Lasagni è partito in quintetto il classe 2001 Alessandro Ceparano under di grande atletismo che segna 12.2 punti e raccoglie 5 rimbalzi di media. Dalla panchina escono elementi come l’esperto Riccardo Iattoni, anch’egli tornato in estate a Ozzano dopo l’anno trascorso a Faenza, il playmaker classe 2000 Marco Barattini, al primo anno in B dopo quelli trascorsi nelle giovanili della Fortitudo e in C Cold a Imola, e il lungo del 2001 di origini serbe Nemanja Misljenovic giunto in Emilia dopo la sua prima esperienza in B a Firenze.