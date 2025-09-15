Una chiamata dall’America accende la speranza di Achille Polonara

Una ragazza americana ha dato il proprio consenso definitivo: sarà lei a donare il midollo osseo al cestista anconetano

ANCONA – La chiamata tanto attesa è arrivata: dall’altra parte dell’Atlantico, una ragazza americana ha dato il proprio consenso definitivo: sarà lei a donare il midollo osseo ad Achille Polonara. La compatibilità è del 90 per cento, percentuale più che sufficiente per procedere con l’intervento che potrebbe restituire la vita normale al cestista anconetano della Dinamo Sassari, colpito da leucemia mieloide lo scorso giugno.

Il conto alla rovescia è iniziato: tra il 23 e il 24 settembre il trentaduenne, cresciuto cestisticamente nella Stamura Ancona, si sottoporrà al trapianto di midollo che rappresenta la sua principale opportunità di guarigione. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i canali medici specializzati, portando sollievo non soltanto al giocatore ma all’intero ambiente della pallacanestro italiana che ha seguito con apprensione l’evolversi della sua situazione clinica.

La ricerca di un donatore compatibile aveva coinvolto diversi Paesi europei ed extraeuropei. Erano stati identificati altri potenziali candidati, tra cui un donatore tedesco, ma la tempestività della risposta proveniente dagli Stati Uniti ha rappresentato l’elemento determinante per procedere rapidamente con il piano terapeutico. In ambito medico, quando si tratta di patologie ematologiche aggressive, ogni giorno di ritardo può compromettere l’esito dell’intervento.

La diagnosi che ha cambiato drasticamente la vita dell’ex giocatore della Virtus Bologna risale alla scorsa metà di giugno. L’improvvisa comparsa dei sintomi della leucemia mieloide ha interrotto bruscamente una carriera sportiva di alto livello, trasformando un atleta professionista in un paziente oncologico. Tuttavia, chi conosce la determinazione di Polonara sa che non è la prima volta che si trova ad affrontare una sfida di questo tipo: già due anni fa aveva dovuto confrontarsi con un tumore a un testicolo, dimostrando una forza d’animo che ora gli sarà nuovamente indispensabile.

Ora il protocollo terapeutico prevede una fase preparatoria di chemioterapia intensiva della durata di cinque o sei giorni, seguita dal trapianto vero e proprio. Per un atleta abituato a mantenere un controllo assoluto sulle proprie prestazioni fisiche, affidarsi completamente alle competenze del personale medico rappresenta una sfida psicologica non meno impegnativa di quella fisica. Durante questi mesi difficili, la solidarietà del mondo cestistico italiano si è manifestata in forme concrete e costanti. Dai compagni della nazionale ai dirigenti della Dinamo Sassari, dalle società di serie A ai tifosi di ogni squadra, si è creata una rete di supporto che ha accompagnato Polonara in ogni fase del percorso diagnostico e terapeutico.

L’identità della donatrice americana rimane per il momento riservata, come prevede la procedura standard in questi casi. Ciò che è certo è che il suo gesto permetterà a Polonara di avere una nuova opportunità di vita. Il materiale biologico attraverserà l’Atlantico per raggiungere l’Italia, simbolo di una catena di solidarietà che non conosce confini geografici. Il 23 settembre rappresenterà una data cruciale non soltanto per Achille Polonara ma per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno sostenuto in questi mesi. L’inizio di un nuovo capitolo, lontano dai campi da basket ma illuminato da una speranza concreta di guarigione.