Agostini non si ferma, la Cicli Copparo brinda a Marina di Pisa

ANCONA- Gianmarco Agostini continua a vincere. Se lo gode la Cicli Copparo Ancona del presidente Raffaele Consolani che, dopo averlo visto trionfare a Misano Adriatico e Bozzone Buriano, lo ha applaudito anche alle “Mediofondo del Mare” di Marina di Pisa.

Il ciclista veneto, pezzo pregiato della scuderia anconetana, si è reso protagonista di una fuga di venti chilometri e ha chiuso precedendo tutti. Positiva anche la prova dell’altro atleta della Cicli Copparo Andrea Antoni, impegnato nella “Granfondo molisana”.

«Ammetto che è stata una bella emozione vincere dove si corre la Moto Gp (intitolato a Marco Simoncelli ndr) – ha esordito Agostini dopo il successo – in un circuito che potrebbe rappresentare il futuro del ciclismo, senza traffico e senza i pericoli della strada. Ho rotto il cambio in partenza, la gara è stata una tortura avendo dovuto inserire un rapporto più duro, ma non mi sono arreso e la mia abnegazione è stata premiata. Dedico la vittoria a Raffaele Consolani e ai soci della Copparo invitandoli a ripartire con forza e coraggio dopo l’episodio del furto»