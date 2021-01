ACCS-Italservice, domani è il grande giorno: in palio gli ottavi di Champions

Alla Teddy Arena di Parigi, i biancorossi scenderanno in campo (ore 19) contro i campioni francesi guidati da Velasco e Ricardinho. Gara secca, chi vince passa

PARIGI – L’Italservice Pesaro è arrivata a Parigi, e domani – sabato 16 gennaio alle 19 – si giocherà l’accesso agli ottavi di Champions League sul parquet dei campioni francesi dell’ACCS.

I padroni di casa possono vantare un roster stellare, proprio come i biancorossi. Alla guida, c’è mister Velasco, tecnico che non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Semplicemente, il più vincente del mondo.

La punta di diamante dei parigini è il portoghese Ricardinho, fenomeno assoluto vincitore più volte del Pallone d’Oro di futsal. E non è finita qui, lo spagnolo Ortiz e grande parte della nazionale francese condiscono di gran lunga il resto dell’organico.

Anche la squadra di mister Colini però può vantare i propri pezzi da novanta. Proprio il tecnico di Viterbo ha già alzato questa coppa in passato come diversi suoi giocatori.

Ci sono quindi tutte le carte in regola per divertirsi, auspicando che Pesaro porti sempre più alto il nome della sua città, delle Marche e dell’Italia. Sarà gara secca, chi vince passa e il match potremmo guardarlo in diretta sulla pagina Facebook dell’Italservice Pesaro, sul canale YouTube MMag Comunicazione che curerà il servizio e sui canali social (Facebook e YouTube) della pagina PMGsport Futsal. Diretta televisiva su E’tv Marche (canale 12) e Rossini Tv (canale 633, solo Marche).