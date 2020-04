A lezione da mister Colini in video conferenza. L’Italservice aggiorna online i suoi tecnici

PESARO- Sempre grandi novità in casa Italservice Pesaro, anche in un periodo difficile dove il Coronavirus rende tutto più complesso. La società ha però in serbo tante idee e ha organizzato un corso di formazione in video conferenza per tutti i suoi allenatori in cui mister Fulvio Colini, tecnico campione d’Italia e con un enorme palmares, si confronterà attraverso l’applicazione Zoom con tutti i tecnici del Pesaro ma non solo. Ci saranno collegati anche alcuni collaboratori, i dirigenti e alcuni giocatori.

Sarà una video conferenza di assoluto livello e interesse in cui l’argomento centrale sarà la gestione delle superiorità e delle inferiorità numeriche in fase di possesso e in fase di non possesso del pallone. Ma ovviamente tutte le analisi e tutti i dibattiti saranno allargati a ogni spunto che potrà emergere.

Una grande opportunità di crescita per tutti e la società ringrazia il proprio allenatore per la disponibilità dimostrata fin da subito all’iniziativa proposta fa Fabrizio Pianosi, storica figura tecnica dell’Italservice Pesaro in varie forme (ex allenatore della prima squadra e poi tecnico delle giovanili di varie età e tutt’ora alla guida di alcune squadre della scuola calcio pesarese). Una scuola calcio di grande livello, dal momento che l’Italservice vanta uno dei più importanti vivai della regione con 120 tesserati dai Primi Calci sino alla formazione Under 19 Nazionale, da cui ogni anno emergono alcuni ragazzi pronti per i campionati maggiori. Il responsabile organizzativo è Daniele Ortolani, mentre per i più piccoli a curare il serbatoio dell’Italservice è proprio Pianosi, promotore dell’iniziativa che andrà in scena questo pomeriggio.

L’organizzazione della video conferenza sarà realizzata con il supporto della MMag Comunicazione, agenzia che cura l’ufficio stampa e la comunicazione dell’Italservice Pesaro da tantissimi anni.

Appuntamento dunque alle ore 18 per un paio d’ore di lezione virtuale con uno dei tecnici di futsal più vincenti di sempre, mister Fulvio Colini.