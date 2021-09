XMasters, si riparte: ecco le date per l’edizione 2022

Non ha fatto in tempo a concludersi l'edizione 2021 che già gli organizzatori hanno fissato le date del 2022, sempre a metà luglio, sempre a Senigallia

SENIGALLIA – Gli XMasters danno i numeri. L’edizione numero 10 della manifestazione sugli sport adrenalinici e non convenzionali si è chiusa lo scorso luglio con decine di migliaia di presenze in oltre 40mila mq di spiaggia di velluto sul versante di ponente. Ben 25 le discipline, per circa 40 eventi, in cui si sono cimentati oltre sei mila atleti provenienti da tutta Italia e non solo: dal windsurf alla vela, dal rugby al cross-training, passando per lo skateboard, il wing foil, lo yoga, e davvero molto altro, compresi momenti musicali, workshop e incontri dedicati all’ambiente.

Divertimento a 360°. Ma, come da tradizione, una grande attenzione all’impatto ambientale dell’evento. Tra le azioni messe in campo, quella di trasformare grazie a una startup italiana i 450 kg di plastica recuperata in mare in prodotti di qualità come costumi e borracce. In parallelo alla pulizia dei mari dalle plastiche, Xmasters è al lavoro per eliminare le classiche ‘bottigliette’ d’acqua, grazie a contenitori realizzati al 70% da fonti vegetali provenienti da foreste FSC e dalla canna da zucchero.

Ma i lavori non si sono conclusi qui. Se è terminata l’edizione numero 10, gli organizzatori sono già impegnati per la versione 2022, prevista per la metà luglio, e precisamente dal 16 al 24 luglio, anticipata da un Surf Camp a ottobre in Sardegna.