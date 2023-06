SENIGALLIA – La spiaggia di velluto torna a ospitare una nuova edizione degli XMaster Awards, l’evento dedicato alle pratiche sportive adrenaliniche e non convenzionali. La manifestazione porterà con sé dal 15 al 23 luglio sul lungomare Mameli tutto il suo carico di iniziative collaterali tra musica, spettacolo, incontri e riflessioni, test drive, svago e divertimento.

La 12esima edizione di XMasters che si terrà a Senigallia tra tre settimane è stata presentata questa mattina nella sede regionale alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del vicesindaco del Comune di Senigallia Riccardo Pizzi, del segretario di Confartigianato Ancona Pesaro-Urbino Marco Pierpaoli, del direttore Inail Marche Giovanni Contenti e del vicepresidente Comitato Italiano Paralimpico Marche Roberto Novelli, oltre che dei due organizzatori dell’evento Simone Conti e Michele Urbinelli.

Una rete di partner pubblici e privati, forte delle migliaia di appassionati e curiosi dall’Italia e non solo che ogni anno affollano la spiaggia di velluto: sono state circa 70 mila le presenze stimate nel 2022, distribuite in poco più di una settimana carica di adrenalina e action sports in un villaggio di oltre 40 mila metri quadrati a fianco delle tutelate dune, habitat di specie protette come il fratino che qui nidifica. «Manifestazione dagli ottimi risultati ormai nota anche fuori dai confini regionali caratterizzata da grande entusiasmo, partecipazione e particolarità in una serie di eventi unici che coinvolgono il nostro territorio» ha rilevato il presidente Acquaroli che ha poi rivolto un plauso agli organizzatori per la passione con cui realizzano l’evento «nella consapevolezza che si dà una spinta all’attrattività, all’innovazione, slancio economico e opportunità all’intero comprensorio. Ulteriore elemento di soddisfazione è constatare l’aspetto inclusivo e sostenibile dell’evento e il messaggio ai giovani sul valore dello sport».

La manifestazione fonderà sport e musica, divertimento e competizioni ed è rivolta principalmente a giovani e atleti: novità di quest’anno sarà la nuova area bambini. Per quanto riguarda gli sport saranno oltre 42 le discipline, in gran parte acquatiche, che si potranno ammirare e testare nell’allestimento che si arricchisce di una parete di arrampicata e una pedana fitness, oltre a punti ristoro e aree dedicate ad arti marziali e beach handball.

Si parte sabato 15 luglio alle 5:40 con l’Alba Run, mentre le competizioni si concentreranno nei due weekend: nel primo Hero Battle Cup, cross training, surfskate, longboard dancing, wingfoil e beach handball, nel secondo (22-23 luglio) beach rugby, sup race e la gara di forza ‘Strongman’.

Oltre al programma musicale che si snoderà per tutti i giorni del festival (Trashick – 15 luglio; Electro Night – 22 luglio), «non mancheranno momenti di riflessione sull’inclusività – fanno sapere gli organizzatori dell’evento, Simone Conti e Michele Urbinelli – grazie alla confermata collaborazione fra CIP e INAIL, saranno garantiti servizi di consulenza gratuita volti all’avvicinamento allo sport inclusivo con tecnici esperti del settore e sarà possibile praticare alcune delle principali discipline paralimpiche insieme a ospiti come Patrizia Saccà, Ivan Cottini, Daniele Cassioli e Lorenzo Marcantognini». L’organizzazione, che dopo molteplici polemiche da tempo ha eliminato la plastica, ha previsto anche l’accesso alle persone con disabilità attraverso una pedana dal lungomare fino allo stand sulla spiaggia.

Tutte le informazioni e il programma sul sito: xmasters.it/summer-event.