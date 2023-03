SENIGALLIA – Ancora episodi di truffe sul web. A farne le spese è stato un senigalliese che ha pagato 500 euro per un elettrodomestico mai arrivato. La procedura è sempre la stessa: l’acquirente cerca su internet il bene in vendita ma, ad “accoglierlo” ci sono pronti due truffatori.

Tutto si è svolto inizialmente su un noto network dedicato alla compravendita tra privati dove il senigalliese ha trovato l’offerta on line di un elettrodomestico in vendita a 500 euro. Dopo un iniziale scambio di messaggi attraverso la piattaforma digitale, è scattato il raggiro: è stato fornito all’acquirente un recapito telefonico di un cellulare per i successivi contatti, quindi fuori dalle possibili tutele legali in caso di truffe. Attraverso tale modalità è stato poi pattuito il prezzo finale pagabili in due rate e comunicate le coordinate bancarie per il pagamento.

Fatta l’operazione e comunicata al venditore, questi ha rassicurato sull’invio della merce e sull’arrivo stimato entro tre giorni. Nonostante una prolungata attesa, la merce non è mai arrivata: dopo diversi, ma vani, tentativi di ricontattare il venditore, il senigalliese si è rivolto all’ufficio denunce del commissariato di Polizia per segnalare l’accaduto.

I poliziotti hanno avviato le indagini andando ad approfondire ogni utile elemento sia di tipo documentale che di tipo informatico. Le attività svolte hanno permesso di individuare due diversi soggetti che sono risultati responsabili della truffa in quanto ognuno aveva svolto un rilevante ruolo nel raggirare l’acquirente, convincendolo ad effettuare il pagamento.

Entrambi i soggetti sono risultati avere pregiudizi specifici proprio per truffe informatiche e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di truffa.