WB100 Celebration Tour, la festa per i 100 anni dei Warner Bros. Studios fa tappa anche a Senigallia

La campagna internazionale “Celebrating Every Story” organizzata dal Gruppo Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD) per celebrare i 100 anni dei Warner Bros. Studios, sbarca in Italia con un tour estivo itinerante che farà tappa nelle località balneari più frequentate dell’estate 2023.

Il WB100 CELEBRATION TOUR – che fa parte del programma di celebrazioni avviato il 4 aprile nella data ufficiale del Centenario – sarà incentrato su attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, famiglie con bambini, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento.

Le attività ruoteranno intorno all’universo Warner Bros. Discovery con allestimenti di aree a tema: oltre a un palco centrale animato giorno e sera, i più piccoli potranno divertirsi nelle aree giochi predisposte con truccabimbi e mini-gare con i tipici giochi da spiaggia a tema Looney Tunes, Tom e Jerry e Scooby Doo. Ci saranno quiz a premi sui grandi capolavori Warner Bros, prove di arrampicata e discesa in corda doppia sul climbing wall di Batman, e tante altre attività aperte a adulti e bambini, come il dj set serale e la possibilità di portare a casa i propri ricordi fotografici nelle photo opportunity con personaggi e ambientazioni iconiche.

Il Tour sarà anche l’occasione per anticipare i film distribuiti da Warner Bros. Pictures in sala questa estate: il primo, in uscita il 15 giugno, sarà “The Flash” con Ezra Miller nei panni di Barry Allen / Flash nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. A seguire sarà la volta di “Barbie”, l’attesissimo film diretto da Greta Gerwig con un cast stellare guidato da Margot Robbie e Ryan Gosling, nelle sale dal 20 luglio. A partire dal 3 agosto arriverà “Shark 2 – L’abisso”, l’avventura da brividi con protagonista Jason Statham che fa seguito al blockbuster del 2018 mentre il 17 agosto arriva “Blue Beetle”, il film che segna il debutto sul grande schermo del supereroe DC, diretto da Ángel Manuel Soto con protagonista Xolo Maridueña.

Per un pieno di musica, intrattenimento e cinema, l’appuntamento è in sei tappe tra le principali località di villeggiatura italiane.

17 – 18 GIUGNO, VIAREGGIO

24- 25 GIUGNO, LIGNANO

1 – 2 LUGLIO, SENIGALLIA

15 – 16 LUGLIO, RICCIONE

22 – 23 LUGLIO, BARI

29 – 30 LUGLIO, SALERNO