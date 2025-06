Sempre più partecipato il W! Festival a Castelleone di Suasa e vallata

L'iniziativa delle “Cicliste per caso” Gottardi e Ronzoni continua a riscuotere consensi: la bicicletta come strumento di cambiamento culturale, sociale e ambientale

CASTELLEONE DI SUASA – Positivo il bilancio della terza edizione del W! Festival nell’area suasana. L’evento ideato e organizzato dalle “Cicliste per caso” Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, che ha animato l’anfiteatro romano di Castelleone di Suasa e la valmivola per tre giorni con talk, workshop, spettacoli e una pedalata alla scoperta del territorio.

Una comunità in crescita quella che ha partecipato al W! Festival, un evento che porta uno sguardo di genere nel mondo del cicloturismo e del viaggio, dimostrando come la bici possa essere strumento di libertà, narrazione e scoperta. E proprio la biciclettata in gravel, non competitiva, ha portato 130 persone, ad apprezzare le colline delle valli Misa e Nevola, attraversando i castelli di Arcevia (Palazzo, Piticchio e Loretello), tra saliscendi, colline e bellezze medievali.

Se le colline sono lo sfondo, il cuore dell’evento era l’anfiteatro di Castelleone di Suasa, che si è trasformato in un luogo di incontro e ascolto, dove si sono intrecciate storie, esperienze e testimonianze. Qui, la comunità nata intorno al progetto “Cicliste per caso” ha trovato spazio per condividere valori comuni: il viaggio come ricerca, la fatica come parte del cammino – non come eroismo – e la bici come mezzo di connessione profonda con sé stessi, con l’altro e con il territorio.

La conduttrice televisiva Syusy Blady è stata la special guest dell’evento. Sul palco la musica coinvolgente di Giulia Mei, il documentario “Women don’t cycle”, il racconto delle avventure in handbike di Eleonora Del Nevo, la testimonianza di Caroly Italiano, ma anche i racconti di viaggio di Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, dalla Patagonia, da cui tutto è partito, alla Gender equality ride, attraversando l’Europa, fino alla Bolivia in solitaria di Silvia. La Scuola di Circo Circoplà ha animato il pomeriggio per i più piccoli e Flor Marsili ha proposto pratiche yoga. Ogni momento ha contribuito a rafforzare il messaggio del festival: la bicicletta è un potente strumento di cambiamento culturale, sociale e ambientale.