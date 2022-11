Vuole lanciarsi in acqua, poliziotto lo salva sulla punta del molo di Senigallia

SENIGALLIA – Tenta di togliersi la vita gettandosi in mare ma un poliziotto lo afferra in extremis e lo salva. È quanto accaduto nella mattinata di ieri, 15 novembre, al porto della Rovere: una segnalazione al 112 ha permesso alla squadra volante della Polizia di intervenire prima che fosse tardi.

La segnalazione è partita da due persone che, al molo di levante, hanno ascoltato il farfugliare sconnesso di un uomo: tra le altre cose annunciava di volersi togliere la vita. A poco sono valsi i tentativi degli agenti intervenuti sul posto di farlo desistere dai suoi piani: in un primo momento è stato tranquillizzato ma subito dopo si è nuovamente agitato e, correndo, si è lanciato verso il canale.

Solo la rapida reazione di un poliziotto ha permesso di acciuffarlo per i vestiti prima che cadesse in acqua. Con l’aiuto del secondo agente, il soggetto è stato tirato nuovamente sul molo e poi trasportato in ospedale per le visite del caso. Nell’auto, parcheggiata poco distante dal canale del fiume Misa, vi era un biglietto con i riferimenti dei suoi familiari e in cui il 60enne dell’entroterra anconetano manifestava l’intenzione di uccidersi senza però spiegarne i motivi.