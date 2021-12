SENIGALLIA – Super lavoro in corso sulla strada Cannella-Roncitelli che da ieri è chiusa al traffico per una voragine che si è aperta nell’asfalto. Ancora incerta la causa dell’episodio che dal tardo pomeriggio di ieri sta tenendo sotto scacco la frazione della campagna senigalliese, già gravata da due frane.

L’allarme è scattato grazie ai residenti che hanno segnalato la grossa buca che si è aperta sulla sede stradale della via che dalla frazione Cannella di Senigallia porta a Roncitelli, all’altezza della chiesa di Santa Liberata, proprio nel centro della località senigalliese.

Immediato l’intervento degli agenti di Polizia locale e operai comunali, i primi per chiudere la strada alla circolazione, i secondi per riempire la voragine di terreno.

«I lavori sono ancora in corso» riferisce l’assessore senigalliese ai lavori pubblici Nicola Regine, il quale spiega come si sia «creata una voragine nell’asfalto a causa del cedimento di una grotta sotterranea profonda quattro metri». La sistemazione non sarà immediata: «Al momento si sta riempiendo l’area di terreno stabilizzato e ce ne vorranno molti camion; solo in seguito all’assestamento, e parliamo di qualche mese, ci potrà essere l’asfaltatura finale. Presumibilmente quest’estate».

Un lasso di tempo importante per la frazione di Roncitelli, già alle prese con due frane che da anni limitano la circolazione in altri due punti della stessa strada. I lavori che si stanno svolgendo in queste ore serviranno dunque a ricoprire il tutto per poter riaprire al traffico veicolare e pedonale metà carreggiata della strada Cannella-Roncitelli.

«Servirà un intervento straordinario – conclude Regine – che probabilmente richiederà uno stanziamento fuori bilancio, al momento è presto per fare i conti, ma serviranno come prima stima almeno 20-30 mila euro. La decisione però verrà presa più avanti quando sapremo con più esattezza quante risorse sono state impiegate».

Sul posto è stata apposta la segnaletica del caso e l’appello dell’amministrazione comunale è di prestare la massima attenzione.