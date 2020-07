Volontari e istituzioni a fianco dell’ospedale di comunità di Arcevia

Comune, Motoclub e Avis hanno acquistato e donato uno strumento per sanificare i locali della struttura ospedaliera di comunità, un «ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico per l’importante lavoro che svolge ogni giorno, soprattutto in un periodo così particolare»

ARCEVIA – Associazioni, volontari e istituzioni a fianco dell’ospedale di comunità. Giornata simbolica ma densa di significato quella che si è svolta ad Arcevia dove l’amministrazione comunale, l’Avis e il motoclub cittadino hanno donato all’ospedale locale uno strumento sanificatore per locali.

Alla consegna erano presenti il sindaco di Arcevia Dario Perticaroli, il presidente della sezione Avis di Arcevia Stefano Belardinelli accompagnato da Maurizio Tisba, il rappresentante del motoclub Giorgio Santini, oltre ai medici e personale ospedaliero.

Nel donare la strumentazione, il sindaco a nome dell’amministrazione comunale, dell’Avis e del motoclub, ha ricordato l’importanza di avere un presidio ospedaliero in Arcevia, punto di riferimento per una popolazione dislocata in così ampio territorio e della vicinanza delle Istituzioni e delle associazioni e dei privati alla struttura sanitaria.

«Il ringraziamento è doveroso a tutto il personale medico ed infermieristico – rendono noto i tre responsabili di Arcevia – per l’importante lavoro che svolgono ogni giorno e soprattutto in un periodo così particolare; come in altre occasioni si è ritenuto, in questo momento, contribuire con la donazione di una strumentazione utile per far fronte alle incombenze che la pandemia ha portato ad affrontare».