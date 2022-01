Al volante ubriachi, due automobilisti sanzionati a Senigallia da polizia e carabinieri

Un uomo è stato fermato in via Podesti, l'altro aveva fatto un incidente in viale Bonopera: dagli esami è emersa l'assunzione anche di sostanze stupefacenti

SENIGALLIA – Due le persone che negli ultimi due giorni sono finite nei guai per guida in stato di ebbrezza e sostanze stupefacenti. A sanzionarle sono stati i poliziotti del commissariato e i carabinieri della locale compagnia.

Il primo episodio è stato registrato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio, quando la volante è intervenuta in viale Bonopera, nei pressi della stazione ferroviaria di Senigallia, per un incidente stradale. Il conducente di una vettura, un trentenne di Senigallia, aveva provocato il sinistro facendo tutto da solo senza, per fortuna, coinvolgere altri mezzi o persone. L’uomo è stato accompagnato presso il pronto soccorso: qui i medici hanno riscontrato l’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, oltre il limite consentito. Per tale motivo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per le sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada e alla Prefettura dorica per i provvedimenti relativi alla patente di guida.

Altro episodio è quello avvenuto stanotte, tra sabato 29 e domenica 30 gennaio: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno controllato, intorno alle 4:30, una citycar in via Podesti in quanto aveva un andamento irregolare. L’uomo alla guida, residente a Montemarciano, è stato sottoposto al test con etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico di 1,47 g/L. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida.