Senigallia, la onlus Vivere Verde acquista giochi per bambini grazie al ricettario Famila

SENIGALLIA – Saranno più piacevoli le vacanze per gli ospiti delle strutture della cooperativa Vivere Verde Onlus grazie alla donazione della fondazione Arca. La scorsa primavera è stata infatti lanciata un’iniziativa di beneficenza che vede tra i destinatari delle risorse ricavate le associazioni che si occupano di aiuto e sostegno alle mamme e, tra queste, anche la realtà socio-assistenziale senigalliese.

La scorsa primavera, In occasione della festa della mamma, infatti, Arca ha avviato la vendita della prima edizione del libro di ricette “Marche & Romagna in tavola – 100 specialità della tradizione dai fornelli di Albarosa” alla cassa dei supermercati Famila e Famila Market.

Grazie a tale iniziativa è stato possibile raccogliere delle risorse economiche: lo scorso 4 agosto al supermercato Famila di Marina di Montemarciano è stato consegnato al presidente Marco Galeazzi e alla referente per le attività ricreative Monica Grossi un assegno da 1.500 euro. Soldi in parte investiti per l’acquisto di arredi e giochi da esterno per bambini, mentre il restante verrà destinato per l’organizzazione di gite ed escursioni nel territorio.

Dalla cooperativa Vivere Verde Onlus è arrivato il ringraziamento al presidente di Arca Spa Giovanni Baldacci, «per averci coinvolto in questa iniziativa, e i suoi collaboratori, così come i quelli dei supermercati Famila, per averne permesso la realizzazione. Un gesto – spiega Monica Grossi – che ci ha permesso di regalare qualcosa in più alle mamme e ai giovani delle nostre case di accoglienza e che rappresenta l’importanza della collaborazione e del sostegno tra realtà diverse ma legate dall’impegno sociale e dalla solidarietà».

«Siamo molto legati al territorio marchigiano – ha dichiarato Giovanni Baldacci, presidente di Arca spa – per questo abbiamo sentito il desiderio di offrire la nostra solidarietà alla cooperativa sociale Vivere Verde Onlus. Noi pensiamo che la solidarietà si debba esprimere per gesti veri e la consegna di oggi assume questo significato».