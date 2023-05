Il valore dell’acqua: Viva Servizi premia a Senigallia le scuole vincitrici del concorso. Ecco quali sono

SENIGALLIA – Le scuole primarie e secondarie di I grado dei 43 comuni serviti da Viva Servizi hanno effettuato degli esperimenti sul tema della capillarità partecipando al concorso proposto sul portale DidatticaViva.it che mette in palio un premio in denaro da poter utilizzare per acquistare materiale scolastico.

La premiazione è fissata per venerdì 26 maggio dalle ore 9.30 alla Rotonda di Senigallia in occasione della manifestazione “Fosforo: la festa della scienza”.

All’evento di premiazione che sarà intervallato da alcuni intermezzi scientifici a cura degli esperti, parteciperanno le classi finaliste del concorso nella rispettiva categoria.

Si tratta, per la scuola primaria della classe 3’B della scuola “F. Conti” di Jesi, della classe 4’A della Scuola “A. Di Nuzio” di Fabriano e della 4’A e 4’B della Scuola di Macine di Castelplanio.

Per la scuola secondaria di I grado: la 1’D della scuola Leopardi di Jesi, 1’C della scuola Marconi di Ancona e 1’A della scuola Fagnani di Senigallia.

La classe prima classificata di ciascuna categoria riceverà un premio di 1.000 euro, la seconda classificata di 800 euro e la terza classificata di 600 euro.

Gli esperimenti hanno riguardato il fenomeno della capillarità che è tipico di alcuni fluidi, tra cui l’acqua.

«Il portale Didattica Viva – ricorda il direttore generale Moreno Clementi – è nato già da alcuni anni con l’obiettivo di incentivare semplici occasioni di approfondimento in classe per i più giovani che sosteniamo con premi in denaro a disposizione di tutta la classe. Riflettere su semplici concetti scientifici e testarli attraverso piccoli esperimenti – conclude – riteniamo che contribuisca a sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’uso responsabile dell’acqua, sulla cultura del non spreco ma anche, come nel caso dell’esperimento sulla capillarità di quest’anno, sulle proprietà ancora troppo spesso poco conosciute dell’acqua».