Viva Servizi devolve alla Caritas di Senigallia il premio del concorso fotografico

SENIGALLIA – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 Viva Servizi, attraverso il proprio portale dedicato Didatticaviva.it, aveva lanciato un concorso fotografico per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 43 Comuni serviti, dal titolo “L’importanza dell’acqua in ogni condizione!”.

In palio per i vincitori un contributo in denaro che l’azienda si impegnava a devolvere alla Caritas per l’emergenza Ucraina. A distanza di poco più di un anno ecco le premiazioni che costituiscono un momento di concreta solidarietà verso le famiglie ucraine in fuga dalla guerra ed ospitate anche nelle Marche.

L’appuntamento è fissato per martedì 6 giugno alle ore 12 nel giardino della scuola secondaria di 1’ grado Mercantini IC Giacomelli (classi 1A-B-C-D-E), che è una delle tre scuole vincitrici.

In questa occasione, oltre che celebrare una delle vincitrici, ci sarà la consegna da parte dei vertici aziendali di Viva Servizi di un versamento ai rappresentanti della Caritas di Senigallia, per un totale di € 3.000 complessivi (1.000 euro a scuola).

Le altre due scuole vincitrici sono la Scuola Media di Monte San Vito (classi 2 A-B-C) e la scuola primaria di Cerreto D’Esi (classi 4A e 4B)

Ai ragazzi era richiesto di fotografare i modi diversi nei quali entrano a contatto con l’acqua ogni giorno coerentemente con gli obiettivi aziendali di contribuire all’educazione al non spreco della preziosa risorsa idrica nella consapevolezza che vi sono zone del mondo, anche a noi vicine, che soffrono per la mancanza di disponiblità della stessa, tra cui anche intere regioni dell’Ucraina le cui infrastrutture sono state gravemente danneggiate dai bombardamenti.