Visite gratuite a Serra de’ Conti, prenotazioni esaurite in tre ore

SERRA DE’ CONTI – Esaurite in tre ore le prenotazioni per le visite gratuite che il Rotary Club Altavallesina Grotte Frasassi aveva reso disponibili per la popolazione del paese. L’iniziativa per sabato 11 dicembre è stata molto gradita dai cittadini di Serra de’ Conti che hanno subissato di richieste il club rotariano.

Nella mattinata dell’11 dicembre, dalle ore 9 alle ore 12:30, si terranno le visite mediche gratuite a favore della popolazione serrana presso il poliambulatorio di piazza IV Novembre. In particolare saranno presenti la specialista in dermatologia e venereologia, dott.ssa Giulia Veronesi, (dalle ore 9 alle ore 10:45) per il controllo nevi, e il dott. Nicola Germele, specialista in oftalmologia, per lo screening del glaucoma, l’esame del segmento anteriore, la tonometria e l’esame del fundus.

Esami che evidentemente sono molto richiesti se in tre ore si sono chiuse le prenotazioni. «L’iniziativa fa parte dei progetti che sia il nostro Rotary Club che il Rotary International mettono a disposizione della cittadinanza» spiega il presidente del Rotary Club Altavallesina Grotte Frasassi, Fabrizio Perini, il quale ha ringraziato sia i professionisti «per aver messo a disposizione le loro competenze a favore della cittadinanza», sia la sindaca Letizia Perticaroli e l’amministrazione comunale di Serra de’ Conti «per la disponibilità e la collaborazione».