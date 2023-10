Visita della premier Giorgia Meloni a Senigallia

SENIGALLIA – Sopralluogo sui luoghi dell’alluvione 2022 da parte della presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Una visita lampo in centro a Senigallia, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 ottobre. La premier, accolta dal sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, era accompagnata da Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza, e da Darco Pellos, prefetto di Ancona.

Meloni ha effettuato un breve sopralluogo nella zona di ponte Garibaldi, ancora chiuso dopo i danni dell’alluvione che il 15 settembre 2022 devastò vari comuni della vallata compresa la città di Senigallia. Con il primo cittadino ha parlato dello stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del fiume Misa a più di un anno dal disastro costato 13 vite e danni per miliardi di euro.

Il colloquio tra Olivetti e Meloni, che si erano già incontrati a Roma sempre per discutere dei fondi post alluvione, si è concentrato anche sulla questione economica, con i 400 milioni di euro messi a disposizione dal governo che hanno permesso di affrontare le spese di somma urgenza e di pianificare la ricostruzione. Proprio lunedì 30 ottobre dovrebbero partire i definitivi lavori di abbattimento del ponte per procedere poi a inizio 2024 alla sua ricostruzione senza pile in alveo.

La premier domani sarà ad Acqualagna per la firma dell’accordo di coesione tra il Governo e la Regione, che porterà nelle casse delle Marche 330 milioni di euro di Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, ai quali se ne aggiungeranno altri 40 per le infrastrutture.