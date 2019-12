SENIGALLIA – Violento incidente quello avvenuto intorno alle ore 16 lungo via Mattei a Senigallia. Due automobili, per cause ancora in via di definizione, si sono scontrate nei pressi della rotatoria nord della complanare, causando per fortuna solo ferite non gravi a conducenti e passeggeri.

Sono tre i feriti. Si tratta di una donna ucraina di 44 anni residente a Senigallia che era alla guida di una Lancia Y; di un uomo di 55 anni residente a Fano alla guida di una Peugeot 205 su cui viaggiava anche una donna di 66 anni residente a Senigallia. Tutti e tre sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale cittadino.

Sul posto sono intervenuti il 118 per i soccorsi ai feriti, i carabinieri per i rilievi dell’incidente e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Il traffico ha subito qualche rallentamento con la circolazione su una sola corsia limitatamente al tratto interessato dall’incidente.

Al vaglio dei militari la manovra sbagliata che ha portato poi allo scontro frontale tra le due vetture.

