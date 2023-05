Violento incidente sulla statale nord a Senigallia, feriti due giovani

SENIGALLIA – Violento incidente quello avvenuto poco dopo l’ora di pranzo sulla strada statale 16 Adriatica nord. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate quasi frontalmente all’altezza dell’incrocio con via Traversa Cesano. Immediato l’allarme che ha permesso di far arrivare sul posto subito i soccorsi.

Il sinistro si è registrato alle ore 13:45 circa e ha coinvolto una Fiat Panda, condotta da un giovane classe 2002 di Trecastelli, e una Lancia Y con alla guida una donna del ‘92 residente a Recanati.

L’impatto ha causato ferite a entrambi i conducenti: più lievi al 21enne della Fiat, che è stato soccorso e portato con un’ambulanza all’ospedale di Senigallia con un codice di media gravità; più gravi, ma non in di pericolo di vita, sono le condizioni della 31enne, trasportata in ambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona con un codice rosso.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e due pattuglie della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico evitando gravi ripercussioni sulla più utilizzata arteria viaria cittadina. La dinamica e le responsabilità sono ancora in fase di accertamento.