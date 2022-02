Senigallia, violenta lite in piazza: una persona all’ospedale

Indagini in corso per capire se altre persone fossero coinvolte nell'episodio avvenuto stanotte al foro annonario. Un 40enne è stato trasferito dal pronto soccorso della città a quello regionale a Torrette

SENIGALLIA – Una violenta lite è scoppiata questa notte al foro annonario. Vittima un 40enne del posto che ha riportato varie ferite nella colluttazione avvenuta in pieno centro storico che ha destato preoccupazione tra i cittadini, nonostante la tarda ora e le poche persone in giro.

L’episodio infatti è stato registrato come lite e non come rissa, intorno alle ore 2:30 di oggi, 6 febbraio. Al momento le indagini dei carabinieri di Senigallia, guidati dalla comandante cap. Francesca Romana Ruberto, si stanno concentrando per capire quante persone fossero coinvolte. Al loro arrivo i militari hanno rinvenuto una sola persona, ferita in modo serio.

L’uomo ha riportato varie fratture ed è stato portato prima all’ospedale di Senigallia e poi a quello di Ancona per le cure. Per ora la vittima non ha fornito alcuna informazione utile a ricostruire l’accaduto, i cui motivi, ovviamente, rimangono ancora un mistero.

Oltre alle dichiarazioni del 40enne, i carabinieri stanno ascoltando anche le testimonianze di persone che hanno assistito all’episodio: il foro ha infatti vari locali in cui si radunano molte persone potendo sfruttare la piazza e quindi lo spazio all’aperto dove sarebbe avvenuta la violenta lite.