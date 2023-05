Violenta lite per gelosia a Senigallia: entrambi i fidanzati al pronto soccorso

SENIGALLIA – Fine settimana denso di impegni per la polizia, soprattutto sul fronte sicurezza. Oltre al consueto servizio dei controlli stradali, in cui sono state identificate 152 persone e ispezionate 51 vetture, si sono resi necessari anche interventi per contrastare comportamenti violenti o molesti e restituire quindi serenità ai numerosi avventori che hanno passato il weekend a Senigallia.

Sul lungomare Marconi si è creato un certo scompiglio a causa di un giovane di 22 anni in evidente stato di alterazione legata all’alcol. Dopo averlo fermato e controllato, il ragazzo, residente fuori città, è stato contravvenzionato per il reato di ubriachezza molesta e turpiloquio.

Caos anche per una lite tra due fidanzati, degenerata in pochissimo tempo in zuffa fisica: dopo una serata in pizzeria a Senigallia, i due hanno litigato violentemente arrivando alle mani per motivi legati alla gelosia di lei. Gli agenti del commissariato hanno riappacificato gli animi dei due fidanzati, residenti fuori città. Entrambi sono dovuti ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso ma nessuno ha voluto procedere penalmente nei confronti dell’altro.