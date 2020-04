Viola la quarantena, una denuncia a Trecastelli

TRECASTELLI – Viola l’obbligo di quarantena e per questo è stato denunciato dalla polizia locale dell’unione dei comuni “Le Terre della Marca Senone”. L’episodio si è verificato oggi, 1 aprile, nella frazione Ponte Rio, dove gli agenti avevano istituito un posto di controllo.

Il 46enne, fermato per le normali verifiche stradali, ha presentato un’autocertificazione con il motivo dello spostamento, dichiarando che era legato a motivi di lavoro, omettendo però che la sera prima gli era stato comunicato da parte dell’Asur l’obbligo di quarantena.

Dalle successive indagini è emersa la non corrispondenza a quanto riportato sull’autocertificazione, per cui l’uomo – residente a Trecastelli – dovrà rispondere del reato previsto dall’art. 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie per “non aver osservato un ordine dato dall’autorità per impedire la diffusione di una malattia infettiva” e del reato previsto dall’art. 483 del C.P. per “aver dichiarato il falso in un atto pubblico”.

Negli ultimi due giorni, tra Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, sono state accertate quattro violazioni amministrative: in tutti i casi si trattava di spostamenti non consentiti per via degli obblighi contro la diffusione del contagio.

Il comandante della Polizia locale dell’unione dei comuni “Le Terre della Marca Senone”, Leonardo Latini, ha voluto rinnovare l’invito a «restare a casa, uscire solo per esigenze veramente necessarie ed inderogabili, oppure a chiamare il numero della Polizia Locale 071 2219500 per qualsiasi chiarimento o segnalazione riguardo a situazioni che potrebbero mettere a rischio la salute di tutti». A maggior ragione se è stata imposta la quarantena.