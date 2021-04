La Vigor Senigallia piazza un altro colpo: ecco Luca Nacciarriti

Dopo una stagione e mezza con la maglia della Jesina, il giovane centrocampista torna in rossoblu dove era cresciuto

SENIGALLIA – Luca Nacciarriti è un nuovo calciatore della Vigor Senigallia. Il giovane centrocampista classe 2000 approda in rossoblu dopo una stagione e mezza con la maglia della Jesina. Ai leoncelli era arrivato dal Fano, che a sua volta nella stagione 2018-2019 lo aveva lasciato in prestito per metà stagione al Marina.

Cresciuto nel vivaio della Vigor stessa, prima di passare due anni con le giovanili dell’Ancona, Luca Nacciarriti è dotato di importanti abilità tecniche e atletiche. Può essere utilizzato in tutte le parti del centrocampo. Starà a mister Aldo Clementi valutare come meglio impiegarlo durante il campionato di Eccellenza iniziato il fine settimana scorso e che domenica prossima proporrà il big match Anconitana-Vigor Senigallia.

Luca ritrova alla Vigor il fratello Enrico, fermo però ai box per un infortunio muscolare patito domenica nella partita contro il Gallo. Come lui sono acciaccati e sicuri assenti domenica contro i dorici anche capitan Vitali, Lazzari e il lungodegente Arsendi.

«Per queste ragioni abbiamo pensato di inserire un altro calciatore come Luca Nacciarriti – fa sapere il presidente della Vigor, Franco Federiconi -. Ha già effettuato il tampone a cui è risultato negativo, è a posto con la visita medica e quindi già oggi pomeriggio si allenerà con la squadra al Bianchelli e sarà a disposizione per la gara di domenica».