«Col Marina un pari giusto», parola di Aldo Clementi

Al ‘Di Gregorio’ di Montemarciano, Marina e Vigor Senigallia non si sono fatte male. Ma il derby, pur essendo terminato in parità 0-0, è stato combattuto ed in bilico sino alla fine.

Tanto che, di fronte ad una generale compensazione degli episodi e situazioni favorevoli per entrambe le contendenti, il tecnico rossoblu Aldo Clementi ha parlato di risultato giusto: «La divisione della posta in palio è legittima – ha detto nel post gara -. Si affrontavano due squadre che giocavano nella stessa maniera e che sono state penalizzate dalle condizioni del terreno di gioco. Noi abbiamo fatto di necessità virtù. Avremmo potuto anche vincere, come d’altronde loro. Quindi complessivamente il pari ci sta».

Poi ha elencato le note liete: «Dopo gli errori commessi con il San Marco Servigliano Lorese chiedevo più attenzione e una lettura migliore della gara. Siamo contenti per aver trovato solidità difensiva, al cospetto di un Marina che quando attacca è sempre bravo e pungente».

Infine, Clementi: «Peccato soltanto perché volevamo fortemente vincere (alla Vigor il successo manca da sei giornate, ndr). Ci riproveremo domenica prossima». Anche se il match non sarà semplice: al Bianchelli, alle 15, arriverà la temibile Urbania.