Vigor Senigallia, si presenta il libro sul ritorno in D

SENIGALLIA – Prima presentazione pubblica in città per il libro, uscito martedì 29 novembre “Vigor Senigallia 2021-2022: una stagione rossoblù. Il racconto del ritorno in serie D e di un secolo di calcio vigorino”.

Il libro, di 198 pagine e dal costo di 14.90 euro, è stato pensato e scritto dal giornalista e ricercatore storico Andrea Pongetti.

La presentazione, alla presenza dell’autore e dello storico dell’Università di Macerata, presidente dell’Associazione di Storia Contemporanea, prof. Marco Severini, sarà presentato giovedì 1 dicembre alle ore 17, alla biblioteca comunale Antonelliana, al Foro Annonario.

In una presentazione dialogica organizzata dall’Associazione di Storia Contemporanea, chiunque potrà intervenire a dialogare con i relatori per porre domande, osservazioni, confrontarsi.

Pur uscito soltanto da un giorno, il volume, sorpresa di Natale nata dalla passione calcistica di lunga data dell’autore, ha suscitato grande interesse nell’ambiente vigorino, dalla società che ha evidenziato come «fra qualche anno, sarà ancora più bello rivivere attraverso le parole trascritte con maestria e passione, accompagnate da qualche bella foto, una stagione da ricordare come quella appena trascorsa», ai tifosi, che hanno ormai definitivamente riscoperto la passione per colori rossoblù, che da oltre un secolo rappresentano Senigallia in giro per l’Italia.

Il libro è acquistabile sia online (tempi di consegna di 48-72 ore) a questo indirizzo: https://www.boopen.it/default.aspx (Acquista, Sezione Sport e Giochi), o prenotabile all’Edicola Fioretti di Corso 2 Giugno e alla libreria Iobook di via Cavour 32, dove le prime copie stanno già andando a ruba.

Nei prossimi giorni il volume sarà disponibile anche al Sapere Ubik di Corso 2 Giugno e all’Edicola Quilly’s di via Raffaello Sanzio 228 B.