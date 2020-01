Vigor Senigallia, addio mister Guiducci. Bentornato Aldo Clementi

Dalla società: «Ringraziamo Massimiliano per il lavoro svolto con grandissima professionalità, competenza e serietà». Il nuovo allenatore resterà in squadra fino a giugno 2021

SENIGALLIA- La FC Vigor Senigallia comunica di aver interrotto il rapporto con il tecnico Massimiliano Guiducci.

«A Guiducci va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto con grandissima professionalità, competenza e serietà e l’augurio delle migliori fortune sportive per il futuro».



Dopo attente e approfondite riflessioni, la società ha infatti ritenuto necessario dare una svolta alla squadra che stava dimostrando di essere in difficoltà.

«Nel cuore e nelle mente di dirigenza, tifoseria e città resta in particolare la stagione scorsa, in cui la Vigor è stata protagonista e dopo anni di purgatorio ha riconquistato il massimo campionato regionale di Eccellenza con una cavalcata trionfale culminata con la vittoria ai playoff», dicono dalla società.

Contestualmente la Vigor Senigallia annuncia il nuovo allenatore. Si tratta di Aldo Clementi, tecnico cresciuto e sbocciato nella società rossoblu che ha trovato un accordo con il club sino a giugno 2021. Clementi torna alla Vigor dopo tante e fortunate esperienze. A lui vanno il nostro bentornato e l’augurio di un lavoro proficuo.