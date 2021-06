Vigor, la Scuola Calcio non va in vacanza: aperte le iscrizioni per i camp estivi

Diverse le iniziative proposte dal club rossoblu di patron Franco Federiconi. Tesserati e non potranno trascorrere il mese di luglio all'insegna del divertimento, della socializzazione e dell'allegria

SENIGALLIA – Un’estate a tutta Vigor attende i più giovani. La Scuola Calcio Vigorina non ha intenzione di andare in vacanza ed ha appena lanciato le proprie iniziative per il mese di luglio.

Il club di patron Franco Federiconi, tramite i propri account social ufficiali, ha lanciato ben due iniziative: L’Asilo del Calcio e Scuola Calcio D’Estate. Tre settimane di puro divertimento e socializzazione dedicate specialmente ai più piccoli.

L’ASILO DEL CALCIO – Per i nati dal 2014 al 2017, aperto ai bambini ma anche alle bambine. Il camp durerà ben tre settimane: la prima dal 5 al 9 luglio, seconda dal 12 al 16 luglio e la terza dal 19 al 23 luglio. I ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati e tecnici del Bologna.

SCUOLA CALCIO D’ESTATE – Camp aperto alle annate comprese tra 2006 e 2013. Il periodo è il medesimo dell’Asilo del Calcio e anche qua ci sarà la partecipazione dei trainer rossoblu del Bologna.

La Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina per ulteriori info e contatti ha aggiornato puntualmente la propria pagina Facebook, le iscrizioni sono già aperte e potranno partecipare anche i non tesserati.