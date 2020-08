Vigor, proseguono gli allenamenti. Salta l’amichevole col Marzocca, ma il gruppo c’è

Per precauzione, dopo gli ultimi episodi di giocatori marchigiani risultati positivi al Covid-19, i due club hanno deciso di annullare il test match in programma per sabato.

SENIGALLIA – Continua a correre la Vigor Senigallia e fila via liscia la preparazione atletica in vista del nuovo campionato di Eccellenza che, però, non ha ancora una data di inizio. Come stanno andando gli allenamenti? Lo racconta l’allenatore rossoblu Aldo Clementi: «La preparazione sta andando molto bene, stiamo lavorando senza intoppi e il gruppo è molto compatto. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi. Abbiamo studiato una programmazione che prevede una sola seduta al giorno, alternando momenti di lavoro atletici a momenti con la palla che deve essere sempre presente nei nostri allenamenti».

È stata però annullata la prima amichevole stagionale inizialmente in programma per sabato contro l’Olimpia Marzocca: «La prima partita di test è stata annullata visto che la situazione è ancora incerta dal punto di vista del Covid – aggiunge Clementi –. Sarà un po’ più pesante per i giocatori allenarsi senza giocare contro un avversario vero, ma cercheremo di giocare sempre più spesso tra noi, in famiglia. L’amichevole della prossima della settimana col Castelfidardo è però ancora confermata».

L’allenatore ne approfitta poi per commentare i nuovi arrivati: «I giocatori nuovi si sono ambientati subito. Mancini e Gambini si sono integrati facilmente perché conoscevano la mia metodologia di lavoro. Su Marini non avevo dubbi relativamente alla sua capacità di adattamento, visto l’esperienza che ha e le sue doti da leader. Mi sta sorprendendo molto positivamente Carsetti, l’unico che non avevo mai allenato. E molto bene anche gli under che sono arrivati».