Senigallia, videosorveglianza per stanare gli accessi abusivi in via Chiostergi

Annuncio dell'assessore Regine: sarà questa la mossa per evitare che altri automobilisti imbocchino la strada al contrario o in retromarcia

SENIGALLIA – Un altro occhio elettronico pronto a stanare chi varca l’accesso alla ztl senza averne il permesso. Ad annunciarlo è l’assessore Nicola Regine, dopo le molteplici segnalazioni di automobilisti che transitano in via Chiostergi per entrare in centro storico, unico punto sprovvisto di videocamere di sorveglianza contro gli accessi abusivi.

E’ successo pochi giorni fa che un’auto entrasse da via Chiostergi nella vicina piazza del Duca – gremita di persone come ogni pomeriggio, sera e soprattutto nel fine settimana – per tentare di arrivare in piazza Simoncelli. Alla fine ha dovuto lasciar perdere il tentativo e tornare indietro, tra gli insulti dei passanti. Qualcuno ha tentato di fermarla senza successo, ma la segnalazione è arrivata lo stesso agli organi competenti: la polizia locale per i controlli e le sanzioni, le forze di polizia per eventuali problemi di gestione dei nervi tesi tipici di questi episodi, e soprattutto l’amministrazione comunale che prenderà provvedimenti.

Un problema sia perché alcune auto entrano contromano venendo da viale Bonopera, imboccano viale Leopardi e poi subito la svolta verso via Chiostergi, ma appunto controsenso; sia per coloro che invece la fanno in retromarcia e quindi con minore visibilità dei pedoni. Comunque in entrambe le modalità, non consentite, non passano dal varco di piazza Saffi e quindi evitano multe e controlli. Finora.

Le uniche sanzioni elevate sono quelle contestate nei confronti di automobilisti e automobiliste che andavano a prendere i figli a scuola alla Pascoli e quindi effettuavano manovre non consentite. Ora la musica cambierà e la sanzione partirà in automatico per quanti considerano l’uscita dal centro storico una via d’ingresso nel mondo dei furbi. Calmatevi, non lo siete.