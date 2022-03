Vic Matiē, nel 2021 +60% sulle vendite delle collezioni primavera-estate 2022

Vic Matiē, storico brand marchigiano di calzature e accessori donna e uomo, ha recuperato, nel corso dell’anno 2021, i livelli di fatturato pre-Covid, chiudendo le vendite delle collezioni primavera-estate 2022 con una crescita del 60% e con l’obiettivo di un ulteriore incremento del 50% entro il 2022.

Lo fa sapere il marchio della Siva, azienda specializzata in calzature da oltre quarantacinque anni con sede ad Arcevia; nata con il nome di Linea Marche nel 1972 per produrre scarpe da lavoro e di sicurezza, nel 1973 l’azienda ha esteso il business alla calzatura civile grazie a un’intuizione del fondatore Renato Curzi. Nel 1987 Curzi ha dato vita al primo marchio aziendale Vic Matié, collezione di scarpe femminili. Con la direzione creativa di Silvia Curzi, Vic Matiē è oggi un brand di riferimento del Made in Italy nel segmento del lusso accessibile, declinato in un linguaggio internazionale e contemporaneo.

La ballerina con cavigliera della nuova collezione SS22 Vic Matiē

«Vic Matiē guarda al futuro e raccoglie i risultati del cambiamento degli asset. Dalla progettazione alla produzione, dalla relazione con i retail fino alla crescita in rete, è stata messa in campo una strategia di sviluppo pluriennale che ha permesso di diventare un punto di riferimento nella fascia entry luxury su scala internazionale», spiega l’azienda. «La completa riqualificazione del sistema distributivo ha inoltre permesso al brand di inserirsi in maniera più capillare in Italia, Europa, Est Europa, Middle e Far East, Stati Uniti».

Il marchio, che dalla fine degli anni ‘80 ad oggi ha venduto un totale di oltre 6,5 milioni di paia di calzature nel mondo, si è prefissato anche un altro traguardo per il 2022, focalizzandosi su una strategia di sostegno ai retail. È infatti sulla rampa di lancio il suo global store ufficiale, nato dall’accordo di partnership con Theshhhop, start-up italiana che consente ai brand di mettere online la propria catena distributiva offrendo ai negozi fisici l’opportunità di un e-commerce condiviso. Si tratta – spiega l’azienda – di «un innovativo affiancamento al retail, che non genera nessuna forma di competizione; ed anche una scelta che ha come valore aggiunto un circolo virtuoso di sostenibilità, grazie alla geolocalizzazione dell’utente al momento dell’acquisto, con la conseguente riduzione dell’impatto delle emissioni dovute ai trasporti».

Silvia Curzi, direttore creativo del brand Vic Matiē

«Spesso si pensa e si scrive che le grandi crisi socio-economiche globali ci rubino il futuro… Esistono storie vere, storie di resistenza e speranza che possono testimoniare il contrario», ha dichiarato Silvia Curzi, direttore Creativo Vic Matié.

Il marchio ha da poco lanciato la sua ultima collezione estiva 2022, dal nome SS 2022: un insieme di pezzi di design dal sapore contemporaneo, pensati per differenti tipi di donne, tra tacchi e zeppe, anche color pastello, fasce imbottite di varie dimensioni e in intrecci 3D, forme geometriche e massima morbidezza. Il metallo è presente in forma di maxi catene, cavigliere sottili e piercing mentre burro, nero, salvia, mandorla, verde menta, rosa baby, giallo pastello e lavanda sono i colori prediletti. La collezione borse propone forme geometriche particolari come secchielli e shopper destrutturati. La collezione uomo sottolinea la vocazione non binaria del brand che rappresenta attraverso volumi moderati e linee grafiche interpretando estetiche formali, ma anche sportive.