L'intervento da oltre 3 milioni di euro riguarderà solo il tratto da via Capanna e via Mercantini ma permetterà di rifare, oltre al manto stradale e alla pista ciclabile, anche tutti i sottoservizi

SENIGALLIA – La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo a viale Anita Garibaldi, zona piano regolatore. L’importante via, snodo per tutto il quartiere e non solo, sarà finalmente al centro di un importante intervento di risanamento conservativo e statico che però non riguarderà l’intera strada ma solo il tratto compreso tra la rotatoria di via Capanna e via Mercantini.

Come già annunciato a CentroPagina.it dall’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine, l’intervento è molto oneroso. Il costo complessivo dell’opera ammonta a € 3.043.212,00 di cui € 1.457.700,00 a carico del Comune e € 1.585.512,00 a carico di Viva Servizi spa.

I soldi saranno investiti e spesi per la realizzazione di due marciapiedi laterali, di una pista ciclabile a doppio senso di circolazione, dei parcheggi su un lato della strada e della doppia alberatura; sarà mantenuto il senso unico di marcia attuale. Con i lavori verranno completamente rinnovati tutti i sottoservizi: acquedotto, fognatura bianca, fognatura nera, cavidotti dell’illuminazione pubblica e della fibra ottica, linea del metano. Previste anche le indagini per la ricerca di eventuali residuati bellici ed il nulla-osta per la ricerca archeologica.

Appena espletata la gara per l’affidamento, potranno iniziare i lavori, verosimilmente nel prossimo mese di gennaio. L’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza, in primo luogo per illustrare il progetto e, prima dell’inizio dei lavori, per illustrare i vari stralci di intervento, le modifiche alla circolazione e le misure di mitigazione del disagio.