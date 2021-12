Protestano i commercianti per la tempistica, ai quali si affianca il capogruppo di Amo Senigallia Gennaro Campanile: «Bastava aspettare qualche giorno in più per allestire il cantiere, questa si che è una rottura»

SENIGALLIA – Dopo le luminarie spunta l’impalcatura nella centralissima via San Martino. Il montaggio è avvenuto martedì 21 dicembre, in pieno centro cittadino: una squadra di operai ha velocemente montato i ponteggi per l’apertura di un cantiere edile di ristrutturazione di un fabbricato. Se i lavori sono legittimi, la tempistica ha suscitato però qualche critica e lamentela da parte dei commercianti, ai quali si è affiancato Gennaro Campanile, capogruppo di Amo Senigallia.

«Ve li immaginate gli operai lavorare in pieno periodo natalizio, magari con una fetta di panettone nella mano destra – domanda ironicamente l’ex assessore – mentre nella via sottostante gli avventori gustano un aperitivo nel gazebo o i passanti scrutano le vetrine per lo shopping? Bastava aspettare qualche giorno in più per allestire il cantiere, mica un mese! Eppure il Comune ha dato il permesso. Un po’ come permettere i cantieri autostradali durante gli esodi vacanzieri».

Gennaro Campanile

Secondo Campanile è quindi giustissima la protesta dei commercianti a cui potrebbero affiancarsi anche i residenti. «Chissà se anche questa volta il partito di maggioranza relativa che sostiene la Giunta Olivetti sosterrà che si tratti di un atto rivoluzionario, uno dei tanti (sic!), un piena rottura rispetto al passato. Che si tratti di una rottura comunque sono tutti concordi».