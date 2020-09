Via delle Mimose, per l’ex asilo e gli alberi si schiera anche una bambina

La lettera della piccola Emma, contraria all’abbattimento degli alberi per far posto a un condominio, arriva in aiuto del comitato di residenti della via di Senigallia

SENIGALLIA – «Cari concittadini, sono Emma, una bambina che abita in via delle Mimose. Amo molto la natura e gli animali. Volevo far sapere a tutti che vogliono abbattere gli alberi che si trovano nella mia via vicino al vecchio nido delle Mimose. Non vogliamo che accada, vero?». Inizia così la lettera di una piccola abitante di via delle Mimose, per cui c’è un progetto che prevede l’abbattimento dell’ex asilo nido per fare posto a un condominio di 22 appartamenti per l’edilizia pubblica sovvenzionata.

Un progetto che gli abitanti stanno cercando in ogni modo di contrastare, sia costituendosi in un comitato, sia sensibilizzando l’opinione pubblica. In loro aiuto è arrivata la lettera della piccola Emma che continua così: «Noi dobbiamo lottare insieme affinché questo non succeda. Pensate a quanto animali e insetti perderebbero la casa, come se mandassero in frantumi le vostre abitazioni, sareste felici? Quindi per salvare questi alberi e i nostri amici animali, iscrivetevi al gruppo Salviamo gli alberi e la scuola di via delle Mimose a Senigallia! su Facebook e facciamo sentire che siamo uniti per una giusta causa. Non parole ma fatti: diamoci da fare».

La lettera, stampata in un volantino affisso in zona, è stata ripresa ovviamente nel gruppo fb citato che da mesi sta sensibilizzando l’opinione pubblica su un progetto discutibile sotto il profilo ambientale (per via dei numerosi alberi presenti in zona che verrebbero abbattuti per fare posto al condominio con appartamenti e servizi socio-sanitari) quanto utile sotto quello dell’esigenza abitativa a Senigallia.

L’ex asilo in via delle Mimose a Senigallia immerso nel verde.

Foto del comitato “Salviamo gli alberi e la scuola di via delle Mimose”

Sullo stesso tema si è già espresso il gruppo consiliare “Forza Italia – Civici per Senigallia” che proponeva di progettare parchi urbani e aree per l’infanzia e sportive o un ostello della gioventù immerso nel verde. Contrario anche il Gruppo Società & Ambiente: «L’edilizia residenziale pubblica, certamente importante, può trovare diverse alternative non impattanti quale invece sarebbe questa di via delle Mimose».