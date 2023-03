SENIGALLIA – Più sicurezza per la frazione di Borgo Ribeca. È l’intento dell’amministrazione comunale di Senigallia che, con determina n. 176 del 24.02.2023, ha approvato l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’appalto dei lavori di manutenzione di un tratto di strada di via Corinaldese, compreso tra il cavalcavia dell’autostrada, per circa 600 metri in direzione Borgo Catena.

L’importo complessivo del contratto di appalto è di euro 330.494,29. I lavori sono aggiudicati definitivamente a un’impresa del teramano che ha offerto il ribasso del 23,92% sull’importo soggetto a ribasso.

Il progetto si pone l’obiettivo di ripristinare la funzionalità operativa del manto stradale e di creare un camminamento pedonale, in sicurezza, che colleghi il centro abitato di Borgo Ribeca, partendo dall’intersezione con Via Lago di Garda, fino a Via Lago di Bracciano, per poi attraversare la Via Corinaldese e proseguire sul lato sud fino al condominio al civico 51.

Al fine di rendere più visibile l’attraversamento pedonale posto nei pressi dell’intersezione con Via Lago di Bracciano verrà installato un attraversamento pedonale luminoso. I lavori verranno eseguiti entro la prossima estate.