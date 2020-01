Circa 300 i posti auto che verranno realizzati tra il seminario, la Fondazione Città di Senigallia e l'ospedale. Altri 200 sono invece in bilico sul lungomare Da Vinci: se ne discuterà in commissione, ma intanto le polemiche si estendono

SENIGALLIA – Fervono i lavori in città. Tra i cantieri attivi, oltre a quello per la ciclovia Adriatica sul lungomare Da Vinci che ha scatenato alcune polemiche per il senso unico di marcia, c’è anche quello in via Cellini, dove si sta realizzando un parcheggio in struttura multipiano – i primi due seminterrati e coperti, il terzo scoperto – a servizio di ospedale, casa di riposo, scuola e impianti sportivi di Senigallia.

I lavori, partiti ormai più di un anno fa e interrotti per lunghi periodi a causa anche di una modifica progettuale, hanno avuto una nuova accelerazione che dovrebbe portare a concludere l’intervento entro il prossimo maggio. I posti auto disponibili saranno 300, in un’area in cui insistono come accennato sopra diverse realtà importanti per la città di Senigallia: dall’adiacente Fondazione che gestisce la residenzialità per gli anziani all’ospedale cittadino, dalla scuola Mercantini sede dell’istituto comprensivo Senigallia Nord ai campi sportivi e al seminario vescovile.

Realizzato dalla SenParkTeck s.r.l., il nuovo parcheggio avrà tariffe agevolate convenzionate con il Comune di Senigallia. Prevista anche l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica e un’area dedicata al servizio di bike sharing. L’impatto estetico sarà poi mitigato da una serie di essenze vegetative che andranno col tempo a coprire i muri di cinta a ridosso di via Cellini. «Un intervento strategico per la città – ha affermato il sindaco Maurizio Mangialardi per dare una risposta concreta al tema della sosta per cittadini e imprese, a pochi passi dal centro storico e in prossimità di importanti strutture di servizio».

Il parcheggio di via Cellini a Senigallia: Memè, Mangialardi e Monachesi in cantiere

Proprio per la sua distanza dal centro storico (10 minuti a piedi), l’opera è stata invece contestata da alcuni movimenti politici cittadini secondo i quali sarebbe poco attrattiva. Gli stessi esponenti hanno poi ipotizzato la ripresa di questi lavori come la causa principale dello stralcio dell’altro parcheggio multipiano che sarebbe dovuto sorgere con il progetto di riqualificazione del Bianchelli, più a ridosso del fiume e effettivamente più comodo per quanti vogliano raggiungere il centro storico.

Dicevamo all’inizio che l’avvio del cantiere per la pista ciclabile sul lungomare Da Vinci ha dato luogo ad alcune proteste. L’istituzione del senso unico di marcia, infatti, è al centro delle critiche al progetto della “ciclovia adriatica” su cui l’amministrazione comunale ha investito risorse proprie, regionali ed europee. La direzione obbligatoria imporrà un cambiamento delle abitudini per residenti ed esercenti della zona del Ciarnin, ma permetterà di salvaguardare i posti auto spostandoli lato monte per far spazio alla pista ciclabile che tutti vogliono. In caso venga mantenuto il doppio senso di marcia si dovrebbero perdere gli stalli per le auto, a causa delle normative europee sulle piste ciclabili.

I lavori sul lungomare Da Vinci per la pista ciclabile causeranno la soppressione dei parcheggi lato mare

Sul tema è intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici Enzo Monachesi. «Sono a conoscenza dei disagi che il senso unico potrà portare con sé essendoci già passato in qualità di imprenditore su un altro tratto di lungomare dove la pista ciclabile e il senso unico sono stati istituiti qualche anno fa», ma che questo permetterà alla città di «guadagnare in senso turistico e ambientale» notevoli vantaggi. Senza contare che la perdita dei circa 200 posti auto sarebbe – quella sì – una «mazzata» per le attività che insistono in zona.La scelta si presenterà perà il prossimo 29 gennaio in commissione urbanistica quando verrà illustrata l’alternativa: lasciare il doppio senso di marcia e quindi sacrificare i parcheggi per far spazio alla pista ciclabile oppure istituire il senso unico e spostare lato monte gli stalli per le auto?