SENIGALLIA – L’amministrazione comunale ha inaugurato in via Cellini il nuovo parcheggio realizzato per servire l’ospedale cittadino e il centro storico. Il taglio del nastro dell’assessore all’urbanistica Gabriele Cameruccio di ieri, venerdì 19 febbraio, è di fatto uno dei primi momenti celebrativi della nuova giunta in un periodo così delicato caratterizzato dalla pandemia da covid.

Un’opera di grande interesse per la città di Senigallia non solo perché si trova vicino all’ospedale “Principe di Piemonte”: di fatto è adiacente alla residenza protetta della fondazione Città di Senigallia e si trova praticamente sotto il seminario vescovile, la scuola Mercantini e gli impianti sportivi.

Realizzata dalla ditta SenParkTech, la struttura ospita 290 posti auto a pagamento, organizzati su tre livelli (di cui due coperti) con ingresso proprio da via Cellini e sarà gestito da una cooperativa sociale, la “Easy Help”: è il risultato di un progetto nato nel 2015 che, dopo varie vicissitudini, imprevisti e variazioni di progetto, vede la luce proprio in queste ore.

Il primo mese però la sosta sarà gratuita. La sosta – con tariffe orarie da 1,20 € di giorno e 0,40 € di notte e scontistiche per più ore continuative – potrà essere pagata comunicando il numero di targa registrato all’ingresso ma anche attraverso le app My Cicero e Easy Park sul proprio cellulare.

Contro i malintenzionati saranno in funzione venti videocamere di sorveglianza, attive 24 ore su 24: l’occhio elettronico osserverà sia la parte interna che il percorso esterno da/per l’ospedale, garantendo quindi sicurezza. Percorso in cui è stato realizzato anche il murales con lo slogan “Siamo qui per te”, una testimonianza di quanto la cura per le persone da parte del personale ospedaliero sia importante, specialmente in questo periodo contraddistinto dalla pandemia da covid.

L’opera pubblica ha ricevuto anche la benedizione di monsignor Pasquini, oltre che il plauso degli amministratori locali che dovranno fare i conti con la contestuale chiusura delle aree di sosta sull’altro lato della collina, quelle in via Camposanto Vecchio. In seguito verranno allestite anche le rastrelliere per biciclette, bici elettriche e monopattini, da noleggiare in modo da potersi muovere più agevolmente in lungo e in largo sulla spiaggia di velluto.

«Un’opera strategica e innovativa per l’intera città – hanno dichiarato l’ex sindaco Maurizio Mangialardi e il capogruppo Pd nel consiglio comunale Dario Romano – perché recepisce le linee guida dell’Europa sulla transizione ecologica: è stata pensata per incentivare la mobilità intelligente e sostenibile, grazie alla presenza di colonnine per la ricarica elettrica e alla possibilità di utilizzare direttamente dalla struttura veicoli a impatto ambientale zero come biciclette, e-bike, monopattini. Rappresenta il completamento della programmazione avviata per tenere il traffico veicolare quanto più possibile lontano dal centro storico».

Tra i dettagli da ultimare (chissà perché sempre dopo l’inaugurazione) previsti dal progetto c’è la mitigazione dell’impatto visivo con essenze arboree, cespugliose e floreali che si affacceranno su via Cellini, rendendo l’opera più gradevole.