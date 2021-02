Senigallia, via Cellini: ancora due settimane per aprire il maxi parcheggio

Taglio del nastro previsto per il 19 febbraio e primo mese gratuito. Chiusura contestuale delle aree di sosta su via Camposanto Vecchio

SENIGALLIA – Novità per il parcheggio di via Cellini che dovrebbe aprire tra due settimane. Il multipiano realizzato tra la residenza protetta della fondazione Città di Senigallia e il seminario vescovile, al centro di numerose polemiche politiche circa la sua utilità, ospiterà a pagamento quasi 300 auto. Il primo mese però la sosta sarà gratuita.

Il taglio del nastro è previsto per il 19 febbraio: il parcheggio sarà gestito da una cooperativa sociale “Easy Help”. La sosta – con tariffe orarie da 1,20 € di giorno e 0,40 € di notte e scontistiche per più ore di sosta continuativa – potrà essere pagata comunicando il numero di targa registrato all’ingresso ma anche attraverso le app My Cicero e Easy Park sul proprio cellulare.

Contro i malintenzionati saranno in funzione una ventina di videocamere di sorveglianza: l’occhio elettronico osserverà anche il percorso da/per l’ospedale per la massima sicurezza e scoraggiare quindi possibili furti.

La nota dolente per gli automobilisti senigalliesi, abituati a sfruttare il parcheggio a fianco dell’ospedale (fino a che era gratuito), è la contestuale chiusura delle aree di sosta in via Camposanto Vecchio. Infine uno sguardo alla sostenibilità: per disincentivare l’uso dell’auto in città, sarà possibile noleggiare biciclette, bici elettriche e monopattini, e muoversi poi liberamente lungo la spiaggia di velluto.