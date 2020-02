Vento forte su Senigallia. Rami spezzati e cestini ribaltati in strada

Edicole ed alcuni negozi sono stati costretti a tenere la merce all'interno dei locali per evitare che volasse via. È ancora valida l'allerta meteo

SENIGALLIA – Sono diversi i rami spezzati dal forte vento: la protezione civile ha diramato ieri (lunedì 10 febbraio) un’altra allerta meteo, per forte vento, valida per la giornata di oggi.

Rami a terra in via Umberto Giordano e in via del Perugino, ma anche nella zona dell’ex piano regolatore.

Cestini ribaltati dalle folate di vento e spazzatura a terra al parco della Pace, mentre edicole ed alcuni negozi sono stati costretti a tenere la merce all’interno dei locali per evitare che volasse via.