SENIGALLIA – Forti e improvvise raffiche di vento hanno spazzato il lungomare di Senigallia nella prima serata di ieri, sabato 11 luglio. Una tromba d’aria che ha causato anche danni ad alcune attività ma non solo.

Tutto è iniziato intorno alle 21:30, quando si è alzato un forte vento che ha costretto tante attività a riparare i propri clienti all’interno e a preservare gli ombrelloni e i tavoli, che si stavano rovesciando sulla spiaggia o addosso alle pareti dei locali, sia del lungomare di levante che ponente.

Forti raffiche di vento, volano ombrelloni e rami

L’episodio più grave è quello di un albero caduto su un’auto parcheggiata in zona Vivere Verde, causando ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei pezzi del tronco. Il tutto si è per fortuna esaurito in pochi minuti.