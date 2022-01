Vento forte nel senigalliese: il meteo avverso non concede tregua

SENIGALLIA – Non è ancora cessata la fase di allerta per il meteo avverso che si sta abbattendo sul senigalliese. Dopo il freddo dei giorni scorsi e la neve caduta ieri, domenica 9 gennaio, causando vari disagi alla circolazione, anche per la giornata di oggi e di domani sono previste delle criticità.

In particolare la fascia costiera delle Marche è già dalle ore 14 di oggi preda di forti raffiche di vento che stanno spazzando la spiaggia di velluto. La protezione civile regionale ha diramato a tal proposito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede la proroga di allertamento per vento e mare valido per tutta la giornata dell’11 gennaio.

Nel territorio ricadente nel Comune di Senigallia persistono venti di provenienza nord orientale con intensità media di vento moderato e raffiche fino a burrasca. Il mare sarà agitato con onde da nord est.

Inizio anno dunque subito turbolento per quanto riguarda il meteo. Nel weekend appena trascorso, invece, è stato il freddo, accompagnato dalla neve, il grande protagonista: le temperature sono scese di diversi gradi – con un’escursione termica anche di sette gradi in alcuni momenti – creando le condizioni ottimali per la nevicata che ha fatto capolino in spiaggia. Oltre a rendere però suggestivo lo scenario, ha creato vari disagi, soprattutto alla circolazione viaria, con alcuni incidenti: il più grave di questi è quello avvenuto sulla provinciale Corinaldese in zona Brugnetto.