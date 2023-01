Vento forte, alberi pericolanti e mareggiate: la situazione a Senigallia

Interventi di vigili del fuoco e carabinieri. In viale Anita Garibaldi due alberi sono stati abbattuti perché pericolosamente inclinati, mare grosso sulla costa

SENIGALLIA – Alberi pericolanti per il maltempo che sta ancora investendo l’area senigalliese, con inoltre mareggiate intense sulla costa. Intervento questa mattina, 21 gennaio, in viale Anita Garibaldi per due alberi che, a causa del vento forte, si sono inclinati pericolosamente.

In particolare un pino è stato sradicato dal suolo. Fortunatamente non è caduto ma si è appoggiato con i rami e la chioma sul tetto di una casa, limitando l’impatto e, quindi, i danni.

L’intervento dei vigili del fuoco per un albero pericolante a Senigallia.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Senigallia con, in supporto, il personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala. Sono stati tagliati i rami e gli alberi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte ma sull’episodio supervisionavano i carabinieri.

Intanto la costa è sferzata da forti raffiche di vento che hanno causato intense mareggiate. L’acqua del mare è arrivata a lambire alcune strutture balneari, i box che rimangono durante l’inverno, e nei punti dove la spiaggia è più corta, anche il muretto che separa l’arenile dal marciapiede e dalla strada.