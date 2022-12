Vende un oggetto on line ma si ritrova truffato: giovane di Ostra perde 2500 euro

Denunciato dai carabinieri un uomo del vicentino: con vari raggiri è riuscito a far andare l’ostrense al bancomat per spillargli una cospicua somma. Il consiglio: «Massima attenzione su internet»

OSTRA – Un uomo del vicentino è stato denunciato per truffa dai carabinieri dopo la segnalazione di un giovane ostrense. L’episodio nasce su una delle più note piattaforme di compravendita on line: la vittima aveva posto in vendita un oggetto per animali domestici.

Contattato da una persona che si era finta interessata, il giovane era stato convinto, con vari raggiri e con la scusa di ricevere subito il pagamento, a recarsi presso uno sportello Postamat: qui ha effettuato operazioni che autorizzavano l’accredito di circa 2500 euro sul conto dell’acquirente.

Accortosi tardi di quanto stava avvenendo, la vittima del raggiro ha segnalato il fatto ai carabinieri della Stazione di Ostra che hanno fatto partire subito gli accertamenti bancari. Le indagini hanno permesso di identificare un uomo classe ‘76 residente in provincia di Vicenza e di denunciarlo per truffa alla Procura della Repubblica di Ancona.

Bisogna riporre la «massima attenzione – spiega la comandante della Compagnia di Senigallia, cap. Francesca Romana Ruberto – quando si vendono o comprano oggetti su internet. Uno dei metodi di truffa più diffusi è proprio questo: viene richiesto di andare al bancomat ed effettuare delle operazioni, inserendo codici e normalmente il truffatore riesce a farsi versare denaro illecitamente».