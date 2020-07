Vende merce contraffatta in centro a Senigallia, inseguito e denunciato

SENIGALLIA – Ancora pugno di ferro contro la contraffazione e l’abusivismo. I servizi dei carabinieri di Marzocca hanno permesso di denunciare un uomo di origini senegalesi per commercio di merce contraffatta e ricettazione.

Il controllo è scattato nel primo pomeriggio di ieri, 16 luglio, mentre il 36enne si aggirava nelle vie del centro di Senigallia con uno zaino ed un sacchetto in plastica celeste. Alla vista delle uniformi, si è dato alla fuga per le vie limitrofe, nascondendo le borse all’interno di alcuni cassonetti per la raccolta differenziata.

Poco dopo è stato bloccato e identificato: è stato lo stesso uomo, residente a Porto Recanati, a indicare il cassonetto dove aveva nascosto la merce contraffatta: nelle buste erano contenuti 30 oggetti, tra capi di abbigliamento e accessori, in particolare magliette, cappelli, cinture, borse da donna e abbigliamento da mare. Tutti gli oggetti – poi sequestrati – avevano i simboli di alcuni grandi marchi della moda, ma erano in realtà dei falsi.

Per il 36enne senegalese è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per la vendita di merce contraffatta e per ricettazione. È stato anche avviato l’iter per l’emissione del foglio di via dal Comune di Senigallia.