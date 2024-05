Valmivola: passeggiate, degustazioni, eventi a Senigallia, Arcevia, Barbara e Castelleone

VALLI MISA E NEVOLA – Terza edizione di “Mi Vola Il Gusto“, la manifestazione che accende i riflettori sui tesori enogastronomici, culturali ed ambientali della Val Mivola, ovvero il territorio che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra ,Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli. Il fine settimana del 4 e 5 maggio ospita le prime iniziative l’opportunità ai residenti ed ai visitatori di vivere esperienze uniche nel territorio partecipando a passeggiate immersi nella natura, degustazioni con visite guidate nelle cantine, visite ai musei, partecipazione a manifestazioni culturali, rassegne per bambini ed appuntamenti di carattere storico e spirituale.

ARCEVIA

In occasione di MI VOLA IL GUSTO, è aperta la mostra di Mabel Morri “I padri e le madri costituenti”, visitabile presso il centro culturale fino al 12 maggio. Sabato 4 maggio si terrà il “Giro dei Cippi”, la deposizione dei fiori nei principali luoghi della memoria del territorio comunale con un concerto presso la Cantina di Bacco. Domenica 5 maggio, ci sarà invece la Commemorazione per l’80° Anniversario dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo e uno spettacolo teatrale pomeridiano. Inoltre, per gli amanti degli sport all’aria aperta, sabato 4 maggio Arcevia Outdoor exp, in collaborazione con l’Aps Per Terra ed il patrocinio del comune di Arcevia, propone un’escursione cicloturistica ad anello adatto a mountain bike o gravel di alcuni castelli di Arcevia, tra strade secondarie, strade bianche e di campagna, attraversando parte del territorio arceviese per ammirare la bellezza della collina circostante. Durante l’escursione si visiterà il castello di Loretello, dove avrà luogo una degustazione di vino e olio di produzione propria presso le Cantine Politi, per poi visitare il castello di San Pietro, Palazzo e Caudino.

BARBARA

Nel comune di Barbara sono in programma diverse attività: in collaborazione con lo “SPUNK – Laboratorio di Contaminazione Culturale” e la libreria per ragazzi “KAMILLO” di Senigallia sabato 4 e domenica 5 maggio torna “CIURMA!”, la terza edizione del festival dedicato alla lettura per l’infanzia e non solo. Quest’anno il festival sarà dedicato alla fotografia con laboratori, eventi, spettacoli, musica e mercatino. Per quanto riguarda le attività all’aperto, sabato 4 maggio è in programma la passeggiata naturalistica “Barbara A Spasso” attraverso i percorsi campestri fino alle cascate del fiume Nevola. Domenica 5 maggio, invece, si terrà la Festa del SS. Crocefisso “Miracoloso”, per immergersi in una festa secolare e rivivere le tradizioni storiche del borgo, e nel pomeriggio tanti “giochi di una volta”, musica e balli, immersi nel verde.

CASTELLEONE DI SUASA

A Castelleone di Suasa è prevista l’apertura straordinaria del Parco Archeologico di Suasa e del Museo Civico Archeologico “A. Casagrande”, tutti i sabati e domenica dalle 16:00 alle 19:00. Molte saranno, inoltre, le cantine e aziende agricole del territorio che aderiranno all’iniziativa con degustazioni di prodotti tipici.

SENIGALLIA

Anche a Senigallia il programma, in occasione di MI VOLA IL GUSTO, sarà ricchissimo di eventi: sabato 4 e domenica 5 maggio, è in programma il Trofeo Vesmaco Città di Senigallia “Sergio Rossi”, un trofeo internazionale di pattinaggio presso il Pattinodromo comunale “F. Stefanelli” Centro sportivo Saline. E ancora, negli stessi giorni, dalle 10 alle 20 presso Piazza del Duca, l’incontro FIORI & LIBRI, per scoprire tutto sul mondo dei fiori e delle piante decorative. Fino al 6 maggio si terrà il Festival del Gusto presso l’Ex-Pescheria Foro Annonario e l’Auditorium San Rocco.

Il programma completo della manifestazione con l’elenco dei ristoranti e cantine aderenti e con l’indicazione dei percorsi e degli eventi speciali è consultabile sul sito www.valmivola.com e sui profili social della Valmivola.